Balade en kayak à la découverte du plancton de l’estuaire de l’Orne Club de Voile et de Pagaie de Franceville Merville-Franceville-Plage, lundi 26 août 2024.

Partez à la découverte d’une goutte d’eau de mer. Prélevez et observez le plancton au microscope. Découvrez le rôle du plancton et sa place dans la chaîne alimentaire.

Cette expédition commencera en kayak avec des filets pour la collecte du plancton au milieu de l’Orne !

Ensuite de retour au club, nous rechercherons ensemble, avec les microscopes mis à disposition, les organismes que vous aurez capturés ! Vous pourrez identifier et reconnaitre ces planctons, et même les prendre en photos avec nos caméras connectées.

Cette sortie est accessible aux personnes sachant nager à partir de 10 ans.

(1-2km/2h30) Niveau 2

Club de Voile et de Pagaie de Franceville Chemin de la Baie

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie cacvf14@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-26 15:30:00

fin : 2024-08-26 18:00:00



L’événement Balade en kayak à la découverte du plancton de l’estuaire de l’Orne Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Val ès Dunes