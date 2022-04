Balade en kayak à la découverte du plancton de l’estuaire de l’Orne Club de Voile et de Pagaie de Franceville

Balade en kayak à la découverte du plancton de l’estuaire de l’Orne Club de Voile et de Pagaie de Franceville, 3 avril 2022, . Balade en kayak à la découverte du plancton de l’estuaire de l’Orne

du dimanche 3 avril au dimanche 30 octobre à Club de Voile et de Pagaie de Franceville

Glissez vous dans la peau d’un scientifique en herbe et embarquez en kayak pour une sortie insolite et partez à la découverte d’une goutte d’eau de mer. Cette expédition commencera en effet en kayak avec des filets pour la collecte du plancton au milieu de l’Orne, dans la baie de Sallenelles. Prélevez puis observez le plancton au microscope. Ça grouille ! Votre moniteur vous dévoilera le rôle du plancton, son importance dans le milieu et sa place dans la chaîne alimentaire. Vous pourrez identifier et reconnaitre ces planctons, et même les prendre en photos avec les caméras connectées. Vous avez dit insolite ? Avis aux curieux… Tout public sachant nager, à partir de 10 ans.

Tarif enfant 12,00€ -12 ans

Partez à la découverte d’une goutte d’eau de mer. Prélevez depuis un kayak et observez ensuite le plancton au microscope, en salle. Découvrez le rôle du plancton et sa place dans la chaîne… Club de Voile et de Pagaie de Franceville Chemin de la Baie,14810,MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:30:00 2022-04-03T17:00:00;2022-04-16T12:00:00 2022-04-16T14:30:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T13:30:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T13:30:00;2022-05-15T12:00:00 2022-05-15T14:30:00;2022-05-28T11:30:00 2022-05-28T14:00:00;2022-06-19T16:00:00 2022-06-19T18:30:00;2022-07-12T11:00:00 2022-07-12T13:30:00;2022-07-16T14:30:00 2022-07-16T17:00:00;2022-07-18T16:00:00 2022-07-18T18:30:00;2022-07-19T17:00:00 2022-07-19T19:30:00;2022-08-02T15:30:00 2022-08-02T18:00:00;2022-08-15T15:00:00 2022-08-15T17:30:00;2022-08-16T15:30:00 2022-08-16T18:00:00;2022-08-17T16:00:00 2022-08-17T18:30:00;2022-08-30T14:30:00 2022-08-30T17:00:00;2022-08-31T14:30:00 2022-08-31T17:00:00;2022-09-24T11:30:00 2022-09-24T14:00:00;2022-10-08T11:30:00 2022-10-08T14:00:00;2022-10-30T13:30:00 2022-10-30T16:00:00

Détails Autres Lieu Club de Voile et de Pagaie de Franceville Adresse Chemin de la Baie,14810,MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE lieuville Club de Voile et de Pagaie de Franceville

Club de Voile et de Pagaie de Franceville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//