du mardi 6 juillet au jeudi 26 août à Route Ancienne d’Ouistreham à Caen

Partez à la découverte du canal de Caen, sa faune, sa flore, son histoire… (1h30) – Niveau 1

Tarif de base 14,00€

Partez à la découverte du canal de Caen, sa faune, sa flore, son histoire… (1h30) – Niveau 1 Route Ancienne d'Ouistreham à Caen site de Beauregard,14200,HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T18:30:00 2021-07-06T20:00:00;2021-07-08T18:30:00 2021-07-08T20:00:00;2021-07-13T18:30:00 2021-07-13T20:00:00;2021-07-15T18:30:00 2021-07-15T20:00:00;2021-07-20T18:30:00 2021-07-20T20:00:00;2021-07-22T18:30:00 2021-07-22T20:00:00;2021-07-27T18:30:00 2021-07-27T20:00:00;2021-07-29T18:30:00 2021-07-29T20:00:00;2021-08-03T18:30:00 2021-08-03T20:00:00;2021-08-05T18:30:00 2021-08-05T20:00:00;2021-08-10T18:30:00 2021-08-10T20:00:00;2021-08-12T18:30:00 2021-08-12T20:00:00;2021-08-17T18:30:00 2021-08-17T20:00:00;2021-08-19T18:30:00 2021-08-19T20:00:00;2021-08-24T18:30:00 2021-08-24T20:00:00;2021-08-26T18:30:00 2021-08-26T20:00:00

