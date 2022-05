Balade en kayak à la découverte du canal de Caen Route ancienne de Ouistreham à Caen

Cette balade de 1h30 est encadrée par un moniteur diplômé et expérimenté qui vous fera découvrir le patrimoine local. L’activité démarre au pied du Château du Domaine de Beauregard à Hérouville Saint Clair. A la force de la pagaie, Vous remontrez le canal en direction du Port de Caen. Grâce à ce mode de déplacement discret et silencieux, vous pourrez observer la biodiversité locale.

Tarif de base 15,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-07T16:30:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T16:30:00 2022-07-08T18:00:00;2022-07-12T16:30:00 2022-07-12T18:00:00;2022-07-14T16:30:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T16:30:00 2022-07-15T18:00:00;2022-07-19T16:30:00 2022-07-19T18:00:00;2022-07-21T16:30:00 2022-07-21T18:00:00;2022-07-22T16:30:00 2022-07-22T18:00:00;2022-07-26T16:30:00 2022-07-26T18:00:00;2022-07-28T16:30:00 2022-07-28T18:00:00;2022-07-29T16:30:00 2022-07-29T18:00:00;2022-08-02T16:30:00 2022-08-02T18:00:00;2022-08-04T16:30:00 2022-08-04T18:00:00;2022-08-05T16:30:00 2022-08-05T18:00:00;2022-08-09T16:30:00 2022-08-09T18:00:00;2022-08-11T16:30:00 2022-08-11T18:00:00;2022-08-12T16:30:00 2022-08-12T18:00:00;2022-08-16T16:30:00 2022-08-16T18:00:00;2022-08-18T16:30:00 2022-08-18T18:00:00;2022-08-19T16:30:00 2022-08-19T18:00:00;2022-08-23T16:30:00 2022-08-23T18:00:00;2022-08-25T16:30:00 2022-08-25T18:00:00;2022-08-26T16:30:00 2022-08-26T18:00:00

Lieu Route ancienne de Ouistreham à Caen Adresse site de Beauregard,14200,HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

