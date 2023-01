Balade en kayak à la découverte du canal de Caen Hérouville-Saint-Clair, 11 juillet 2023, Hérouville-Saint-Clair .

Balade en kayak à la découverte du canal de Caen

2023-07-11 16:30:00 – 2023-07-11 18:00:00

On vous propose la découverte de la faune et la flore du canal de Caen en kayak. Cette balade de 1h30 est encadrée par un moniteur diplômé et expérimenté qui vous fera découvrir ce patrimoine local. L’activité démarre au pied du Château du Domaine de Beauregard à Hérouville Saint Clair. A la force de la pagaie, Vous remontrez le canal en direction du Port de Caen. Grâce à ce mode de déplacement discret et silencieux, vous pourrez observez la biodiversité locale.

(1h30) – Niveau 1

contact@hcck.fr +33 6 77 04 85 24

Hcck

