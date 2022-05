Balade en kayak à la découverte de Pont d’Ouilly Base de Loisirs

Balade en kayak à la découverte de Pont d’Ouilly Base de Loisirs, 11 juillet 2022, . Balade en kayak à la découverte de Pont d’Ouilly

du lundi 11 juillet au lundi 8 août à Base de Loisirs

Au départ de la base de loisirs, un moniteur passionné de nature vous emmène en canoë pour une balade de fin d’après-midi à la rencontre des petites bêtes et végétaux aquatiques vivant dans l’Orne. Tout public, sachant nager à partir de 6 ans.

Tarif de base 7,00€ Tarif enfant 3,00€ 6 à 17 ans

Au départ de la base de loisirs, un moniteur passionné de nature vous emmène en canoë pour une balade de fin d’après-midi à la rencontre des petites bêtes et végétaux aquatiques vivant dans… Base de Loisirs 11, rue du Stade René Vallée,14690,PONT-D’OUILLY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T17:00:00 2022-07-11T19:00:00;2022-07-25T17:00:00 2022-07-25T19:00:00;2022-08-08T17:00:00 2022-08-08T19:00:00

Détails Autres Lieu Base de Loisirs Adresse 11, rue du Stade René Vallée,14690,PONT-D'OUILLY lieuville Base de Loisirs

Base de Loisirs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//