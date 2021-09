Merlas Mairie de Merlas Isère, Merlas Balade en images Mairie de Merlas Merlas Catégories d’évènement: Isère

le samedi 18 septembre à 19:30

**Balade en Images** ——————– ### 25 minutes de marche, 25 minutes de projection… C’est bon pour les yeux et les gambettes ! En compagnie de notre _Homo Projectus_, découvrez le village de **Merlas** de façon originale grâce à une déambulation théâtralisée qui réunit découverte du patrimoine et petits bijoux cinématographiques ! [Découvrir les balades en vidéo](https://www.youtube.com/watch?v=FB916T3cp5c) [Le site Internet](http://imagesenbalade.com/) [Images en Balade sur Facebook](https://www.facebook.com/imagesenbalade)

Entrée libre – Jusqu’à 40 participants (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Découvrez le village lors d’une déambulation théâtralisée en compagnie de notre Homo Projectus qui diffusera 3 courts-métrages. Mairie de Merlas Le Bourg, 38620 Merlas Merlas Isère

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T22:00:00

