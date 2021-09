Merlas Merlas Isère, Merlas Balade en Images à Merlas Merlas Merlas Catégories d’évènement: Isère

Merlas

Balade en Images à Merlas Merlas, 18 septembre 2021, Merlas. Balade en Images à Merlas 2021-09-18 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-18 22:00:00 22:00:00

Merlas Isère Merlas “En compagnie de notre Homo Projectus, découvrez le village de Merlas de façon originale grâce à une déambulation théâtralisée qui réunit découverte du patrimoine et petits bijoux cinématographiques !” +33 6 42 00 70 78 http://imagesenbalade.com/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Merlas Autres Lieu Merlas Adresse Ville Merlas lieuville 45.44471#5.66414