du vendredi 22 avril au vendredi 28 octobre à Office de Tourisme et du Thermalisme

Après avoir pris en main ce drôle de véhicule électrique tout-terrain à 2 roues, suivez le guide pour une balade à travers ville et chemins de La Roche-Posay. C’est le poids du corps vers l’avant ou vers l’arrière qui fera avancer ou s’arrêter le gyropode. Grâce à ses grosses roues à crampons, il passe partout, en ville comme en plein nature ! Depuis la place principale de la ville, vous emprunterez l’avenue des fontaines, pour faire un bon vers le début du XXème siècle : grand hôtel et villas. Vous traverserez ensuite le Parc Thermal, magnifiquement arboré et aménagé de jardins à la Française et à l’Anglaise, révèlant les Thermes du Connétable, aux accents orientaux et le Pavillon Rose, 1er établissement thermal de La Roche-Posay. Puis, de nouvelles sensations vous attendront en plein nature où l’esprit tout terrain de votre gyropode prendra tout son sens ! A partir de 12 ans. Places limitées. MESURES SANITAIRES LIEES AU COVID-19 : – charlottes à usage unique, désinfections à chaque utilisation des casques et des poignées des gyropodes – gilets jaunes désinfectés après chaque client et nettoyés régulièrement – respect des règles de distanciation sociale préconisées par le gouvernement et rallongement des distances de sécurité à 10 mètres pendant la balade – les encadrants porteront un masque et il est demandé à l’ensemble participants, même les plus jeunes, d’en faire de même pour des raisons de respect mutuel – du gel hydroalcoolique sera proposé avant, pendant et après la balade – groupes de 9 participants maximum

39€ / adulte – 35€ / enfant (12-16 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T14:30:00 2022-04-22T16:00:00;2022-05-06T14:30:00 2022-05-06T16:00:00;2022-05-20T14:30:00 2022-05-20T16:00:00;2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-17T14:30:00 2022-06-17T16:00:00;2022-07-01T14:30:00 2022-07-01T16:00:00;2022-07-15T14:30:00 2022-07-15T16:00:00;2022-07-29T10:00:00 2022-07-29T11:30:00;2022-08-12T14:30:00 2022-08-12T16:00:00;2022-08-26T10:00:00 2022-08-26T11:30:00;2022-09-09T14:30:00 2022-09-09T16:00:00;2022-09-23T14:30:00 2022-09-23T16:00:00;2022-10-28T14:30:00 2022-10-28T16:00:00

