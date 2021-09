Balade en gyropode Lanvallay, 18 septembre 2021, Lanvallay.

Départ du port de Lanvallay, quai du Tallard, près de la maison de la Rance.

Parcours d’1H30 ( formation comprise sur la base de départ) : bord de Rance jusqu’à Léhon , puis retour par l’autre rive pour arriver port de Dinan.

Les enfants sont acceptés à partir de 12 ans.

Sécurité Covid : Maxi 8 pilotes ( soit groupe de 9, avec l’accompagnateur) , masques recommandés , non obligatoires , respect distance de sécurité de plus d’un mètre , gel hydroalcoolique à dispo sur base et pendant la balade.

Réservation dans les bureaux de Dinan Cap Fréhel Tourisme.

+33 6 19 02 42 63 http://www.bretagnegyropode.com/

