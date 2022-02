BALADE EN GYROPODE ET DECOUVERTE DES VINS AU CHATEAU DU CLÉRAY À VALLET Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet Loire-Atlantique Vallet 39 EUR Tentez l’expérience insolite de vous balader dans le vignoble en gyropodes tout terrain !

Après quelques minutes de prise en main de votre gyropode, partez pour 2 heures de rando-vigne autour du Château du Cléray ! A la fin de votre parcours, vous visiterez également les caves du château puis vous terminerez l’activité en découvrant les vins de la propriété///*Acompte de 50% pour valider une réservation

Un remboursement intégral de l’acompte sera effectué en cas de problème lié au covid ou en cas d’annulation à l’initiative de Gyroway pour cause météo.///Inscription au plus tard 7 jours avant l’animation.

Animation maintenue si le minimum de 8 participants est atteint, et sous réserve de la météo.///

