Balade en forêt, Relaxation et plantes médicinales, 17 juillet 2022

Cheminer à l'écoute des mousses, parler avec les arbres et plonger au cœur des parfums de la forêt. En ateliers pratique, vous découvrirez des plantes qui peuvent vous aider. Amataya dernière mise à jour : 2021-09-03

