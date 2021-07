Recologne-lès-Rioz Recologne-lès-Rioz Haute-Saône, Recologne-lès-Rioz Balade en forêt Recologne-lès-Rioz Recologne-lès-Rioz Catégories d’évènement: Haute-Saône

Recologne-lès-Rioz

Balade en forêt Recologne-lès-Rioz, 20 août 2021, Recologne-lès-Rioz. Balade en forêt 2021-08-20 – 2021-08-20

Recologne-lès-Rioz Haute-Saône Recologne-lès-Rioz EUR 3 Balade en forêt, reconnaissance des essences d’arbres.

La visite s’achèvera par un apéritif découverte de produits locaux (3€/adulte)

Réservation : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières, 03 84 91 84 98 +33 3 84 91 84 98 Balade en forêt, reconnaissance des essences d’arbres.

La visite s’achèvera par un apéritif découverte de produits locaux (3€/adulte)

Réservation : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières, 03 84 91 84 98 dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Recologne-lès-Rioz Autres Lieu Recologne-lès-Rioz Adresse Ville Recologne-lès-Rioz lieuville 47.47372#5.98769