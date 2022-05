BALADE EN FORET AVEC LES LAMAS Vigy Vigy Catégories d’évènement: Moselle

Vigy Moselle Vigy 6 EUR Suivez nos guides ! Les lamas et alpagas de notre ferme pédagogique vous montreront le chemin de la forêt. Petits et grands, vous pourrez tour à tour tenir la longe de ces animaux au caractère étonnant. Une expérience amusante à partager en famille.

Cette balade est proposée dans le cadre du festival Rando’Moselle 2022. info@adeppa.eu +33 3 87 77 92 09 https://adeppa.eu/agenda/ Vigy

