Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Ombrée d’Anjou Pour cette nouvelle édition de Balade en fermes, les organisateurs vous invitent à la découverte du monde agricole.

Les bottes sont indispensables !! Plus de détails à venir. Balade en fermes proposée le 13 mars 2022 à la Prévière. +33 2 41 92 35 19 http://www.ombreedanjou.fr/ Pour cette nouvelle édition de Balade en fermes, les organisateurs vous invitent à la découverte du monde agricole.

Les bottes sont indispensables !! Plus de détails à venir. Rue de la Liberté La Prévière Ombrée d’Anjou

