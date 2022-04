Balade en “Fat Bike” électrique Agon-Coutainville Agon-Coutainville Catégories d’évènement: Agon-Coutainville

Balade en "Fat Bike" électrique

2022-03-23 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-30

Agon-Coutainville Manche Balade accompagnée autour d’Agon-Coutainville en Fat Bike électrique sur un circuit de 18 km.

Durée 2h30.

Dès 8 ans.

Prévoir vêtements de pluie et de quoi se rafraîchir.

Casque et gilet de sécurité fournis. Balade accompagnée autour d’Agon-Coutainville en Fat Bike électrique sur un circuit de 18 km.

Durée 2h30.

Dès 8 ans.

Prévoir vêtements de pluie et de quoi se rafraîchir.

Casque et gilet de sécurité fournis. Balade accompagnée autour d’Agon-Coutainville en Fat Bike électrique sur un circuit de 18 km.

Durée 2h30.

Dès 8 ans.

Prévoir vêtements de pluie et de quoi se rafraîchir.

Box e-bike Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville

