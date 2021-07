Périgneux Périgneux Loire, Périgneux Balade en famille à la découverte des plantes sauvages Périgneux Périgneux Catégories d’évènement: Loire

Périgneux

Balade en famille à la découverte des plantes sauvages Périgneux, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Périgneux. Balade en famille à la découverte des plantes sauvages 2021-07-14 10:00:00 – 2021-07-14 12:00:00 Pépinière La Compagne Le Foin

Périgneux Loire Périgneux EUR Partez à la découverte des sauvages de nos rues, de nos montagnes et de nos rivières avec des balades organisées ! emilie.panayis@gmail.com +33 6 51 17 15 77 dernière mise à jour : 2021-01-29 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Périgneux Étiquettes évènement : Autres Lieu Périgneux Adresse Pépinière La Compagne Le Foin Ville Périgneux lieuville 45.45597#4.17653