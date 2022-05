Balade en Estafette sur le thème “Médiéval” Saint-Pol-sur-Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise Catégorie d’évènement: Saint-Pol-sur-Ternoise

Balade en Estafette sur le thème "Médiéval" Saint-Pol-sur-Ternoise, 22 mai 2022

Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais Saint-Pol-sur-Ternoise Ce samedi 28 mai, venez participer à une balade en Estafette, sur le thème “Médiéval” !

Un Donjon, un Château, un champ de bataille… connaissez-vous tous les trésors médiévaux en Vallées d’Opale ?

Et une balade en Estafette ça vous dit ? Cap Nord Découvertes vous propose de faire un bond dans le passé, le temps d’un après-midi, laissez-vous guider…

Durée 4h – jauge maximale 7pers – Tarif 45€.

Départ de St Pol sur Ternoise. Saint-Pol-sur-Ternoise

