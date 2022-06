Balade en écriture, 21 juillet 2022, .

Balade en écriture

2022-07-21 10:00:00 – 2022-07-21 16:00:00

Félicie Louf et Patricia Guillemain vous invitent à une balade en écriture, carnet et stylo à la main. Exercices libres ou guidés, laissez courir votre plume au hasard des bois.

Réservation conseillée au 0607169680.

Lieu de RDV à confirmer. Munissez-vous de stylo, carnet ou feuilles de papier, chaussures de marche et d’une bouteille d’eau.

