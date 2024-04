Balade en e-trott Vignobles et Panorama Chablis, mardi 2 avril 2024.

18 km 2 h. Après une introduction de 10 minutes, vous commencez votre aventure à E-Trottinette tout-terrain. Vous quittez le centre de Chablis et rejoignez rapidement la forêt et les hauteurs pour profiter d’une première belle vue sur les vignobles. Le passage sur deux chemins dits “viticoles” vous procure déjà une belle sensation de proximité avec la nature. Ensuite vous traversez les vignes de Chablis, son vignoble et ses vins ! Au cours de nos haltes, vous découvrez les spécificités de notre vignoble, vous roulez entre vignes et vieux murets en pierre calcaire. Un viticulteur local vous ouvrira ses portes pour une visite de domaine, suivie d’une dégustation. Après la dégustation vous repartez à E-trott par les chemins de vignes et votre aventure s’achève à Chablis. 50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 09:00:00

fin : 2030-04-02 17:00:00

France à Vélo

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@franceavelo.com

