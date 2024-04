Balade en e-trott Rivière et Détente France à Vélo Auxerre, lundi 1 avril 2024.

Balade en e-trott Rivière et Détente France à Vélo Auxerre Yonne

Auxerre Augy Vaux 17 km 2 h. Après une introduction de 10 minutes, vous commencez votre aventure à E-Trottinette tout-terrain. En suivant le tracé intégré dans votre GPS, vous rejoignez les bords de l’Yonne et roulez rive droite sur des petits chemins en direction d’Augy. Vous traversez ce charmant petit village avec son église et ses maisons en pierre locale. Puis vous poursuivez en direction de Champs sur la nouvelle piste cyclable et traversez le pont de l’Yonne d’où s’offre à vous une superbe vue sur la rivière et le canal du Nivernais. Vous voici sur le chemin de halage sur la rive gauche de l’Yonne. A Vaux, ne manquez pas de découvrir l’ancien lavoir et la belle église Saint-Loup datant du XIIème siècle puis vous reprenez le chemin de retour vers Auxerre. Votre balade en E-trottinette tout-terrain s’achève au centre-ville. Envie d’une nouvelle expérience ? Consultez nos autres circuits guidés ou avec GPS !

Cette balade à E-trott, traversant les villages pittoresques de Vaux et Augy, vous mène tantôt sur les bords de l’Yonne, le long du Canal du Nivernais et tantôt sur des sentiers. 45 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 09:00:00

fin : 2030-04-01 17:00:00

France à Vélo 7 Rue de l’Horloge

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@franceavelo.com

L’événement Balade en e-trott Rivière et Détente Auxerre a été mis à jour le 2024-04-02 par COORDINATION YONNE