Balade en e-trott Rivière et Campagne France à Vélo Auxerre, lundi 1 avril 2024.

Balade en e-trott Rivière et Campagne France à Vélo Auxerre Yonne

Auxerre Vaux 17,5 km 2 h. Après une introduction de 10 minutes, vous commencez votre aventure à E-Trottinette tout-terrain. En suivant le tracé intégré dans votre GPS, vous rejoignez les bords de l’Yonne et longez la rivière sur le chemin de halage. Un arrêt au cœur du village de Vaux s’impose la superbe église Saint Loup datant du XIIème siècle vous présente son porche roman ouvert, avec ses arcades et chapiteaux. Puis vous montez au-dessus de Vaux en empruntant des chemins et sentiers entourés de vignes et de cerisiers. La nature s’offre à vous dans toute sa splendeur, avec des vues magnifiques. Vous redescendez ensuite et rejoignez le chemin de halage pour rentrer à Auxerre. 45 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2030-04-01

France à Vélo 7 Rue de l’Horloge

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@franceavelo.com

