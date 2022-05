Balade en Dyane Rives-en-Seine, 14 mai 2022, Rives-en-Seine.

Balade en Dyane Maison de la Rando et du Trail Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 Maison de la Rando et du Trail Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine Seine-Maritime

Le 3ème samedi de chaque mois jusqu’à fin septembre, Vincent et Jean-Louis se feront un plaisir de vous emmener faire un petit tour gratuitement à bord d’une Dyane. Vous pourrez ainsi faire une p’tite balade insolite de 15 à 20min et découvrir les alentours de Caudebec-en-Caux direction Saint-Wandrille-Rançon ou Villequier.

Le port du masque est obligatoire.

Rendez-vous devant la Maison de la Rando et du Trail de Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine).

office@tourismecauxseine.com +33 2 32 70 46 32 https://www.entreseineetmer.fr/

