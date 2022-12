Balade en dameuse Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Balade en dameuse Bagnères-de-Bigorre, 30 décembre 2022, Bagnères-de-Bigorre . Balade en dameuse LA MONGIE rendez-vous au Point d’Information du Domaine Skiable à côté de la billetter Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées rendez-vous au Point d’Information du Domaine Skiable à côté de la billetter LA MONGIE

2022-12-30 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-30 18:30:00 18:30:00

rendez-vous au Point d’Information du Domaine Skiable à côté de la billetter LA MONGIE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Horaires : Départ à 17h30 Durée de l’activité : 1h d’activité Nombre de personnes : De 8 à 15 personnes Accessibilité : À partir de 5 ans et enfants mineurs obligatoirement accompagnés Équipements à prévoir : Vêtements chauds, gants, bonnet, chaussures adaptées à la neige Point de rendez-vous :

Rendez-vous à La Mongie au Point d’Information du Domaine Skiable à côté de la billetterie – Renseignements et inscriptions au 05 62 91 98 90 ou sur https://www.n-py.com/fr/grand-tourmalet/activites/balade-en-dameuse-seml-grand-tourmalet Tarif : 40€/p

Moyens de paiement CB, Espèces, Chèques, Chèques vacances LA MONGIE Découvrez l’envers du décor et le quotidien de ces hommes de nuit, quelles que soient les conditions météo, qui vous permettent de profiter pleinement des joies de la glisse sur des pistes de ski impeccables dès l’ouverture du domaine Accompagnez-les lors d’une balade exceptionnelle à la tombée de la nuit en embarquant à bord d’une dameuse spécialement équipée pour découvrir . Vous montez jusqu’en haut du célèbre Col du Tourmalet, pour y admirer le coucher de soleil et déguster un apéritif. Un moment de découverte et d’émotions intenses vous attend en compagnie des équipes du Grand Tourmalet ! +33 5 62 91 98 90 https://www.n-py.com/fr/grand-tourmalet/activites/balade-en-dameuse-seml-grand-tourmalet rendez-vous au Point d’Information du Domaine Skiable à côté de la billetter LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées rendez-vous au Point d'Information du Domaine Skiable à côté de la billetter LA MONGIE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville rendez-vous au Point d'Information du Domaine Skiable à côté de la billetter LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Balade en dameuse Bagnères-de-Bigorre 2022-12-30 was last modified: by Balade en dameuse Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 30 décembre 2022 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées LA MONGIE rendez-vous au Point d'Information du Domaine Skiable à côté de la billetter Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées