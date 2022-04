Balade en compagnie des poneys Saint Martin de l’If, 7 mai 2022, Saint Martin de l'If.

Balade en compagnie des poneys Saint Martin de l’If

2022-05-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-07 17:00:00 17:00:00

Saint Martin de l’If Seine-Maritime Saint Martin de l’If

Direction l’Ecurie du Val au Cesne pour un moment paisible au cœur d’un site naturel exceptionnel.

Céline BOULANT, propriétaire des lieux et passionnée de chevaux depuis toujours, vous emmène à la découverte d’une vallée naturelle et de sa campagne normande.

Avant de marcher dans le Val au Cesne en compagnie des poneys, vous prendrez soin des animaux (brosser, seller…). Et une fois de retour, un goûter 100 % local vous attendra.

