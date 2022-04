Balade en char à voile sur la plage d’Omaha Beach Saint-Laurent-sur-Mer Saint-Laurent-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Laurent-sur-Mer Calvados Venez découvrir ce haut lieu chargé d’histoire en char à voile.

Votre moniteur diplômé vous emmènera sur la plage d’Omaha Beach au départ du club Eolia de Saint-Laurent -sur-Mer pour une balade nautique mémorable.

