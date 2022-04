Balade en char à voile sur la plage d’Omaha Beach Eolia

du vendredi 13 mai au vendredi 23 septembre à Eolia

Eolia Normandie vous accueille pour une balade en char à voile le long de la célèbre plage d’Omaha Beach : 7 km de sable fin , au pied du célèbre cimetière américain. Suite à une initiation technique, nos moniteurs diplômés vous guideront tout au long d’une balade historique. Au gré du vent, proche du sol, vous ressentirez toutes les sensations fortes du char à voile le temps de cette escapade dépaysante. A partir de 12 ans.

Tarif de base 45,00€ Tarif enfant 35,00€ +12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T15:15:00 2022-05-13T17:15:00;2022-06-10T11:30:00 2022-06-10T13:30:00;2022-06-24T11:45:00 2022-06-24T13:45:00;2022-07-01T17:00:00 2022-07-01T19:00:00;2022-07-08T12:00:00 2022-07-08T14:00:00;2022-07-15T16:30:00 2022-07-15T18:30:00;2022-07-22T10:00:00 2022-07-22T12:00:00;2022-07-29T16:00:00 2022-07-29T18:00:00;2022-08-05T10:15:00 2022-08-05T12:15:00;2022-08-12T15:30:00 2022-08-12T17:30:00;2022-08-19T10:30:00 2022-08-19T12:30:00;2022-08-26T15:00:00 2022-08-26T17:00:00;2022-08-26T15:00:00 2022-08-26T17:00:00;2022-09-09T14:30:00 2022-09-09T16:30:00;2022-09-23T14:15:00 2022-09-23T16:15:00

Lieu Eolia Adresse 14710,COLLEVILLE-SUR-MER

