Balade en catamaran vers l’île aux oiseaux Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton

Balade en catamaran vers l’île aux oiseaux Lanton, 18 avril 2022, Lanton. Balade en catamaran vers l’île aux oiseaux Office de tourisme Coeur du Bassin 1 route du stade Lanton

2022-04-18 – 2022-04-18 Office de tourisme Coeur du Bassin 1 route du stade

Lanton Gironde Lanton 25 25 EUR Découvrez le Bassin d’Arcachon au cours d’une sortie en catamaran, le Ti-Bassin, sous la houlette d’un skipper avisé et enfant du pays (ancien ostréiculteur). Vous irez jusqu’à la fameuse Ile aux Oiseaux, et pourrez vous initier, si le coeur vous en dit, au hissage des voiles.Dégustation d’huîtres à bord.Déconseillé au moins de 8 ans.Départ du port d’Andernos. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Coeur du Bassin. Découvrez le Bassin d’Arcachon au cours d’une sortie en catamaran, le Ti-Bassin, sous la houlette d’un skipper avisé et enfant du pays (ancien ostréiculteur). Vous irez jusqu’à la fameuse Ile aux Oiseaux, et pourrez vous initier, si le coeur vous en dit, au hissage des voiles.Dégustation d’huîtres à bord.Déconseillé au moins de 8 ans.Départ du port d’Andernos. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Coeur du Bassin. Découvrez le Bassin d’Arcachon au cours d’une sortie en catamaran, le Ti-Bassin, sous la houlette d’un skipper avisé et enfant du pays (ancien ostréiculteur). Vous irez jusqu’à la fameuse Ile aux Oiseaux, et pourrez vous initier, si le coeur vous en dit, au hissage des voiles.Dégustation d’huîtres à bord.Déconseillé au moins de 8 ans.Départ du port d’Andernos. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Coeur du Bassin. Ti-Bassin

Office de tourisme Coeur du Bassin 1 route du stade Lanton

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lanton Autres Lieu Lanton Adresse Office de tourisme Coeur du Bassin 1 route du stade Ville Lanton lieuville Office de tourisme Coeur du Bassin 1 route du stade Lanton Departement Gironde

Lanton Lanton Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanton/

Balade en catamaran vers l’île aux oiseaux Lanton 2022-04-18 was last modified: by Balade en catamaran vers l’île aux oiseaux Lanton Lanton 18 avril 2022 Gironde Lanton

Lanton Gironde