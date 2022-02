Balade en canoë sur l’eau vive de l’Adour Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Balade en canoë sur l’eau vive de l’Adour Aire-sur-l’Adour, 24 septembre 2022, Aire-sur-l'Adour. Balade en canoë sur l’eau vive de l’Adour Aire-sur-l’Adour

2022-09-24 14:30:00 – 2022-09-24 17:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour Landes EUR 12 Une nouvelle manière de connaître mieux la ville d’Aire sur l’Adour, en canoë, afin de découvrir tout ce qui avait échappé à notre regard!

2 h30 (environ) de balade commentée par Gwenaël, animateur passionné, de la Maison de l’eau.

Conditions: avoir 8 ans minimum, savoir nager et apporter de vielles chaussures!

Inscription obligatoire, places limitées: max. 12 personnes. Aire-sur-l’Adour

