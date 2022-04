Balade en canoë, kayak ou pédalo sur le Meu Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu Cet été, venez profiter du Meu en canoë, kayak, pédalo, grâce au Club CKPB et découvrez Montfort sur Meu au fil de l’eau… Informations et réservation aux 02 99 09 37 26 / 06 79 42 26 77 Tout les weekends en juin de 14h30 à 18h30

Tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis des mois de Juillet et Aout 14h30 à 18h30

Réservation au 02 99 09 37 26 / 06 79 42 26 77 – Tarifs pédalo* :

30 min : 12€

1h : 20€

2h : 25€

Demi-journée : 35€ – Tarifs canoë* :

30 min : 12€

1h : 20€

2h : 25€

Demi-journée : 35€ – Tarifs Kayak* :

30 min : 7€

1h : 10€

2h : 15€

