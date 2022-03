Balade en canoë d’un espace naturels sensibles à l’autre Thouars, 22 avril 2022, Thouars.

Balade en canoë d’un espace naturels sensibles à l’autre Thouars

2022-04-22 – 2022-04-22

Thouars Deux-Sèvres

En compagnie de l’association Détour dans l’eau, naviguez le long du Thouet sur un parcours vous menant de la prairie du châtelier aux petits sablons à Saint Jacques de Thouars et profitez de cette balade fluviale pour partir à la rencontre de la faune et de la flore qui peuplent notre rivière et plus particulièrement aux abords de ces Espaces Naturels Sensibles.

Réservation obligatoire, nombre de places limité à 12 personnes maximum.

Sortie programmée dans le cadre du Printemps du Thouet

Naviguez le long du Thouet sur un parcours vous menant de la prairie du châtelier aux petits sablons et profitez de cette balade fluviale pour partir à la rencontre de la faune et de la flore qui peuplent notre rivière et plus particulièrement aux abords de ces Espaces Naturels Sensibles.

+33 6 38 77 08 51

En compagnie de l’association Détour dans l’eau, naviguez le long du Thouet sur un parcours vous menant de la prairie du châtelier aux petits sablons à Saint Jacques de Thouars et profitez de cette balade fluviale pour partir à la rencontre de la faune et de la flore qui peuplent notre rivière et plus particulièrement aux abords de ces Espaces Naturels Sensibles.

Réservation obligatoire, nombre de places limité à 12 personnes maximum.

Sortie programmée dans le cadre du Printemps du Thouet

Maison du thouarsais

Thouars

dernière mise à jour : 2022-03-19 par