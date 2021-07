Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme, Somme Balade en canoë Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme Catégories d’évènement: Ailly-sur-Somme

Ailly-sur-Somme Somme Ailly-sur-Somme 12 12 Une petite balade en canoë… ça vous tente ? La Maison du Tourisme Nièvre & Somme et la base nautique de Picquigny s’occupe de tout pour la seconde année consécutive ! Suivez Johann, responsable de la base nautique, pour une après-midi de balade en canoë (deux places à bord), le samedi 31 juillet, de 14h00 à 17h00. Au programme :

Rdv à la basse nautique de Picquigny à 13h30 afin de laisser votre véhicule sur le parking. Une navette mise en place par l’office de tourisme et la base nautique vous permettra de rejoindre le point de départ de la balade.

Départ de la Maison du Tourisme d’Ailly-sur-Somme à 14h pour naviguer sur le canal de la Somme en direction de Picquigny. Cette portion du canal est idéal pour se familiariser avec la pratique du canoë.

Pendant les 5 kilomètres de descente vers Picquigny, Johann vous donnera toutes les explications sur la faune et la flore présente sur le parcours, sur l’entretien des berges du canal… Avec un peu de chance, vous pourrez croiser une ou plusieurs péniches. Une fois à Picquigny, vous passerez sous le barrage afin de rejoindre la base nautique, en empruntant la Vieille Somme. La balade se terminera par une pause gourmande, composée de produits locaux. Vous pourrez récupérer votre véhicule au retour de la balade. Cette balade est ouverte à tous, même aux enfants (à partir de 12 ans et accompagnés). Seule condition : savoir nager 25 mètres et porter des chaussures fermées. Le tarif est de 12,00€ par personne, comprenant le matériel (canoë, pagaies, gilet, bidon étanche), l’encadrement et la pause gourmande. Inscriptions obligatoire au 03.22.51.46.85. officedetourisme@nievresomme.fr +33 3 22 51 46 85 http://www.nievresomme-tourisme.fr/planifier/agenda/ Une petite balade en canoë… ça vous tente ? La Maison du Tourisme Nièvre & Somme et la base nautique de Picquigny s’occupe de tout pour la seconde année consécutive ! Suivez Johann, responsable de la base nautique, pour une après-midi de balade en canoë (deux places à bord), le samedi 31 juillet, de 14h00 à 17h00. Au programme :

Pendant les 5 kilomètres de descente vers Picquigny, Johann vous donnera toutes les explications sur la faune et la flore présente sur le parcours, sur l'entretien des berges du canal… Avec un peu de chance, vous pourrez croiser une ou plusieurs péniches. Une fois à Picquigny, vous passerez sous le barrage afin de rejoindre la base nautique, en empruntant la Vieille Somme. La balade se terminera par une pause gourmande, composée de produits locaux. Vous pourrez récupérer votre véhicule au retour de la balade. Cette balade est ouverte à tous, même aux enfants (à partir de 12 ans et accompagnés). Seule condition : savoir nager 25 mètres et porter des chaussures fermées. Le tarif est de 12,00€ par personne, comprenant le matériel (canoë, pagaies, gilet, bidon étanche), l'encadrement et la pause gourmande. Inscriptions obligatoire au 03.22.51.46.85. officedetourisme@nievresomme.fr +33 3 22 51 46 85 http://www.nievresomme-tourisme.fr/planifier/agenda/

