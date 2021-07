Belin-Béliet Belin-Béliet Belin-Béliet, Gironde Balade en canoë à 10 places Belin-Béliet Belin-Béliet Catégories d’évènement: Belin-Béliet

Belin-Béliet Gironde EUR 15 Une balade en canoë collectif au fil de l’eau avec un animateur nature breveté “canoë kayak”.

Pour une découverte paisible de la faune (libellules, hérons ou le rare martin-pêcheur) et de la flore des bords de rivière (aulnes, osmondes royales…).

L’histoire de la Leyre vous sera aussi racontée, car elle n’a pas toujours montrée le paysage que l’on peut voir aujourd’hui.

Pour participer il est obligatoire de savoir nager (enfants 6 ans minimum). Réservation obligatoire.

Détails Catégories d’évènement: Belin-Béliet, Gironde Autres Lieu Belin-Béliet Adresse Ville Belin-Béliet lieuville 44.4932#-0.79158