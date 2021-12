Coise Coise Coise, Rhône Balade en cani-rando (avec les chiens) Coise Coise Catégories d’évènement: Coise

Rhône

Balade en cani-rando (avec les chiens) Coise, 22 décembre 2021, Coise. Balade en cani-rando (avec les chiens) Coise

2021-12-22 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-22 11:00:00 11:00:00

Coise Rhône Coise Rhône EUR Balade en cani-rando pour les adultes et enfants à partir de 7 ans. Après la présentation de l’activité et des chiens au départ, on part pour la randonnée. Activité idéale pour partager un véritable moment de complicité avec des chiens. contact@sourceanimale.com +33 6 68 82 21 82 https://www.sourceanimale.com/ Coise

dernière mise à jour : 2021-12-16 par OTI des Monts du Lyonnais

Détails Catégories d’évènement: Coise, Rhône Autres Lieu Coise Adresse Ville Coise lieuville Coise