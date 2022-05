Balade en calèche, 9 juillet 2022, .

Balade en calèche

2022-07-09 – 2022-07-10

6 6 EUR Laissez-vous tenter par une invitation en calèche, au cœur des richesses naturelles du marais de Terres d’Oiseaux! Venez vivre un moment de rencontre, de détente et d’évasion et partez pour une expérience insolite à la découverte du site ornithologique. Un balade au rythme des pas d’un cheval de trait commentée par un animateur nature en partenariat avec l’association Trait 33.

Cette activité est proposée tous les week-ends des mois de juillet et août, au départ de Terres d’Oiseaux.

Départs à 15h, 16h30 et 18h.

