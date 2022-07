Balade en calèche Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

2022-08-14 16:30:00 – 2022-08-14 Sérent

Morbihan Balade en calèche touristique : dans les Landes de Pinieux vous découvrirez le patrimoine bâti, naturel et historique de Sérent.

Gratuit. Places limitées. Sur inscription auprès du Bureau d’Information Touristique.

