Balade en calèche Digosville, 3 août 2021, Digosville.

Balade en calèche 2021-08-03 15:00:00 – 2021-09-28

Digosville Manche Digosville

Evadez-vous en calèche hors des sentiers battus !

Tous les mardis, venez vivre un moment de rencontre et de détente et partez pour une expérience insolite en calèche à la découverte des chemins et points de vue du Cotentin !

La balade est assurée avec un minimum de 4 personnes payantes.

Port du masque obligatoire.

Pass sanitaire non obligatoire.

+33 2 33 40 11 55 http://www.encotentin.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-23 par