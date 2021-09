Azur Azur Azur, Landes Balade en Calèche Azur Azur Catégories d’évènement: Azur

Azur Landes Azur 15 15 EUR Un moment de détente au rythme du cheval, à la découverte du massif forestier Landais.

Cette nature activera vos sens !!

Ouvrez l’œil afin de surprendre un chevreuil, un écureuil ou tout simplement un lièvre !

Respirez l’odeur parfumée de la nature !

Ecoutez chanter les oiseaux !

Découvrez cette forêt, sa vie, son histoire…le temps d’une balade en calèche . -Durée :1h

– accès personnes handicapées

-Sur inscription à l’Office de Tourisme de Moliets

-Départs sur Azur

-Plusieurs départs possibles en fonction de la demande

-Port du masque obligatoire

Un moment de détente au rythme du cheval, à la découverte de la forêt, de sa vie et de son histoire…le temps d'une balade en calèche.

-Durée : 1h – Plusieurs horaires possibles. Départs sur Azur. +33 5 58 48 56 58

