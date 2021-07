Plougonvelin Plougonvelin Finistère, Plougonvelin Balade en calèche avec Babylone Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

En partenariat avec Roulotte en Pays d'Iroise, les visiteurs du site de la pointe Saint-Mathieu pourront profiter d'une promenade en calèche d'environ 1/2 heure pour découvrir les jolis chemins et remonter le cours de l'histoire sur le magnifique site de la Pointe Saint Mathieu. Tous les jeudis après-midis.

phare.saint-mathieu@ccpi.bzh +33 2 98 89 00 17 https://www.pays-iroise.bzh/loisirs/patrimoine/32556-saint-mathieu-plein-ouest-la-ou-tout-commence

