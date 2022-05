Balade en calèche avec Babylone

2022-10-30 11:00:00 – 2022-10-30 En partenariat avec Roulotte en Pays d'Iroise, les visiteurs du site de la pointe Saint-Mathieu pourront profiter d'une promenade en calèche d'1 heure pour découvrir les jolis chemins et remonter le cours de l'histoire sur le magnifique site de la Pointe Saint Mathieu. cornen.kerfily@orange.fr +33 6 89 94 29 19

