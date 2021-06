Balade en calèche #1 Charnay-lès-Mâcon, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Charnay-lès-Mâcon.

Balade en calèche #1 2021-07-01 – 2021-07-01 Impasse Chamgrenon Départ du Domaine de Champgrenon

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire Charnay-lès-Mâcon

EUR 5 5 Rendez-vous au Domaine de Champgrenon pour le départ de cette balade rythmée aux pas de chevaux comtois.

Installé dans un attelage abrité et accompagné par un guide de pays, découvrez Charnay, son patrimoine et ses paysages sous un angle différent et original.

Un moment privilégié qui ravira toutes les générations.

Réservation obligatoire.

Annulation en cas d’intempéries.

communication@charnay.com +33 3 85 34 66 78 https://www.charnay.com/

