Locquirec Finistère Michel Priziac vous propose une balade en langue bretonne: sous l’accent du Trégor, venez découvrir quelques richesses du patrimoine Locquirecois. Traduction assurée par Josette Bouvet Le Meur. Munissez-vous de chaussures de marche et d’une bouteille d’eau.

