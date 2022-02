BALADE EN BRETON Eglise Saint-Nicolas de l’Estuaire Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Eglise Saint-Nicolas de l’Estuaire, le samedi 26 mars à 09:45

BALADE EN BRETON —————- Rendez-vous devant l’église Saint-Nicolas de l’Estuaire à Saint-Brevin à partir de 9h45 pour une promenade guidée en breton grâce à [Kentelioù an Noz](http://breton-nantes.bzh). Venez visiter différents lieux en Loire-Atlantique avec Yann-Lukas Badeaud, professeur de breton et président de Kentelioù an Noz Gwinieg au Loroux-Bottereau depuis plusieurs années.

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T09:45:00 2022-03-26T12:00:00

