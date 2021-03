Lanrodec Bois d'Avaugour Lanrodec Balade en breton dans le Bois d’Avaugour Bois d’Avaugour Lanrodec Catégorie d’évènement: Lanrodec

Balade en breton dans le Bois d’Avaugour Bois d’Avaugour, 25 mars 2021-25 mars 2021, Lanrodec. Balade en breton dans le Bois d’Avaugour

Bois d’Avaugour, le jeudi 25 mars à 14:00

Dans le cadre du mois du breton, le groupe Baleerien ar Vro vous propose une promenade en breton dans le Bois d’Avaugour.

Les règles sanitaires seront appliquées : groupes de 6 personnes et port du masque obligatoire.

Le co-voiturage est possible (avec port du masque). Rendez-vous à Ti ar Vro à 14h.

Ou sur le parking de la Salle du Buchon à Trémuson à 14h15.

Ou place de l’église à Lanrodec à 14h30.

Gratuit

Organisée par le groupe Baleerien ar Vro Bois d’Avaugour Bois d’avaugour Lanrodec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T14:00:00 2021-03-25T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Lanrodec Autres Lieu Bois d'Avaugour Adresse Bois d'avaugour Ville Lanrodec