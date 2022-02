Balade en breton Bureau du port de Dahouët Dahouët Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dahouët

Balade en breton Bureau du port de Dahouët, 10 mars 2022, Dahouët. Balade en breton

Bureau du port de Dahouët, le jeudi 10 mars à 14:30

Dans le cadre du mois du breton, le groupe Baleerien ar Vro propose une balade à Dahouët, d’une durée de 2 heures. Ouvert à tous les brittophones quelque soit le niveau, la balade se fera toutefois uniquement en langue bretonne. Rendez-vous au Ti ar Vro à 13h45 ou à 14h30 devant le bureau du port de Dahouët.

Gratuit

Promenade sur le port de Dahouët Bureau du port de Dahouët rue du Lest, 22370 Pléneuf-Val-André Dahouët Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T14:30:00 2022-03-10T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dahouët Autres Lieu Bureau du port de Dahouët Adresse rue du Lest, 22370 Pléneuf-Val-André Ville Dahouët lieuville Bureau du port de Dahouët Dahouët Departement Côtes-d'Armor

Bureau du port de Dahouët Dahouët Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dahouet/

Balade en breton Bureau du port de Dahouët 2022-03-10 was last modified: by Balade en breton Bureau du port de Dahouët Bureau du port de Dahouët 10 mars 2022 Bureau du port de Dahouët Dahouët Dahouët

Dahouët Côtes-d'Armor