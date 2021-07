Le Faouët Chapelle Saint Barbe - Chapel Santez Barban Le Faouët, Morbihan Balade en breton au Faouët Chapelle Saint Barbe – Chapel Santez Barban Le Faouët Catégories d’évènement: Le Faouët

Apportez votre sac à dos et votre pique-nique pour le midi. Dav lakaat e anv a-raok : [https://framaforms.org/bale-er-faoued-randonnee-en-breton-au-faouet-1624877821](https://framaforms.org/bale-er-faoued-randonnee-en-breton-au-faouet-1624877821) Participation libre le jour de la balade. Départ de la Chapelle de Sainte Barbe. Partenariat Raok – Brezhoneg e Kreiz-Breizh – Bod Kelenn – Mignoned ar brezhoneg dans le cadre de GBB 2021.

Sur inscription. Participation libre.

Venez découvrir les beaux paysages du Kreiz-Breizh en breton, discuter avec les autres participants et rencontrer des locuteurs du pays. Chapelle Saint Barbe – Chapel Santez Barban Chapelle Sainte Barbe du Faouët, 56320 Le Faouët Le Faouët Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T16:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T16:00:00

Balade en breton au Faouët
Chapelle Saint Barbe – Chapel Santez Barban
Le Faouët, Morbihan