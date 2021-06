Le Châtelet Le Châtelet Cher, Le Châtelet Bal!ade en Boischaut : théâtre « Zorro, manuel du justicier de la jeunesse » avec le cirque Rouages Le Châtelet Le Châtelet Catégories d’évènement: Cher

Le Châtelet

Bal!ade en Boischaut : théâtre « Zorro, manuel du justicier de la jeunesse » avec le cirque Rouages Le Châtelet, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Châtelet. Bal!ade en Boischaut : théâtre « Zorro, manuel du justicier de la jeunesse » avec le cirque Rouages 2021-07-10 – 2021-07-10

Le Châtelet Cher Le Châtelet 15h30 – Julien, le grand frère, joue à être Zorro, le justicier masqué, son héros. François, le petit frère,

incarne Bernardo. Ensemble, après l’école, ils écrivent un mode d’emploi du justicier à l’usage

de la jeunesse en s’inventant des aventures rocambolesques. Mais si pour changer le monde, il

incarne Bernardo. Ensemble, après l'école, ils écrivent un mode d'emploi du justicier à l'usage de la jeunesse en s'inventant des aventures rocambolesques. Mais si pour changer le monde, il fallait commencer par changer son petit monde ? Un spectacle drôle, tendre et poétique sur les péripéties de l'enfance, qui s'adresse tout autant aux enfants qu'aux plus grands! Réservation 02.48.96.48.36

dernière mise à jour : 2021-06-24

Le Châtelet