Bal!ade en Boischaut : Théâtre « Les Echos ruraux » Loye-sur-Arnon, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Loye-sur-Arnon.

Bal!ade en Boischaut : Théâtre « Les Echos ruraux » 2021-09-03 21:00:00 21:00:00 – 2021-09-03

Loye-sur-Arnon Cher Loye-sur-Arnon

21h à la Ferme de Justine Floquet. Thomas, jeune agriculteur, fait face au décès soudain de son père. Sa soeur, partie depuis des années à Paris, refait surface. Mais le père avait de nombreuses dettes qui menacent la survie de l’exploitation. La fratrie est clivée, le dialogue quasi impossible. Pourtant il faut rapidement trouver des solutions, et pour sauver l’exploitation, toute la commune va s’engager.

Au croisement du théâtre documentaire, de la fiction et du théâtre politique, Échos ruraux est un spectacle poignant sur la vie en milieu rural. La compagnie, qui a vécu en immersion pendant plusieurs mois dans différentes communes berrichonnes, parvient à offrir un récit tendre, émouvant et drôle, tout en portant un regard juste et incisif sur la situation .réservation : 02.48.61.39.89

cie les entichés

