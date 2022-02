Bal!ade en Boischaut : Théâtre : La petite robe bleue Le Châtelet, 26 février 2022, Le Châtelet.

Bal!ade en Boischaut : Théâtre : La petite robe bleue Le Châtelet

2022-02-26 20:30:00 – 2022-02-26 21:30:00

Le Châtelet Cher Le Châtelet

La Petite Robe Bleue raconte l’histoire d’une gamine née au mauvais endroit. Elle se sent différente de ses parents, de son milieu, de ses codes. Elle rêve d’un ailleurs. Ici, le temps est long et ne passe pas.

La honte l’habite ; elle sent le patois lui venir aux lèvres naturellement et tente de lutter pour acquérir un nouveau langage, que celui imposé et déformé par son milieu. Son corps l’encombre, il porte les stigmates de ses origines sociales. Elle cherche à le transformer pour devenir quelqu’un d’autre. Elle passe son temps devant la télé, ses idoles télévisuelles deviennent le moyen de penser à un ailleurs, une obsession naît alors : partir à la ville…. Réservation 02.48.61.39.89

© Charbouillot Antonin

Le Châtelet

