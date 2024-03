Bal!ade en Boischaut, téâtre Suturées Loye-sur-Arnon, samedi 30 novembre 2024.

Bal!ade en Boischaut, téâtre Suturées Loye-sur-Arnon Cher

une pièce de théâtre contemporaine made in Berry. Comment grandit-on en milieu rural?

20h30, réservation 02.48.61.39.89. Sous Terre est une exploration du monde souterrain, une immersion dans le temps profond, une descente dans les abîmes où l’on protège et cache parfois des secrets. Nous partons dans des grottes avec des spéléologues. Nous étudions l’art des cavernes et creusons la terre pour en faire ressortir des objets enfouis dans des chemins de forêt. Nous collectionnons des portraits de personnages tout à fait singuliers ayant une conscience de l’inframonde, le monde du dessous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30

fin : 2024-11-30

Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire

